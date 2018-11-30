Akigolar direnemedi!
Grupta şansı kalmayan yeşil-siyahlılar, ilk yarısını Serginho’nun golüyle önde bitirdiği maçta Gazinsky ve Ari’ye engel olamadı.
10 DAKİKADA BİTTİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Krasnodar, 48'de Petrov'un ortasında uçarak kafayla ağları havalandıran Gazinsky ile eşitliği sağladı. Galibiyet golü için bastıran Ruslar, 57'de ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin jeneriklik aşırtma vuruşuyla 2-1 öne geçti. Kalan sürede skoru değiştiremeyen temsilcimiz, 5. maçından da puansız ayrıldı. Akhisar, son maçında 13 Aralık'ta S.Liege'yi konuk edecek.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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