Akigolar direnemedi!
02 Mart 2019, Cumartesi
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Akigolar direnemedi!

Akigolar direnemedi!

Grupta şansı kalmayan yeşil-siyahlılar, ilk yarısını ’nun golüyle önde bitirdiği maçta ve Ari’ye engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nde prestij maçlarına çıkan Akhisarspor, 'da -4 derecede oynanan maçta 'a da yenildi. Temsilcimiz 24'te kornerden gelen topta Barbosa'nın aşırttığı topu tamamlayan ile öne geçti: 0-1. Krasnodar 38'de beraberlik golüne çok yaklaştı. Stotskiy'nin ortasında 'un şık vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

10 DAKİKADA BİTTİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Krasnodar, 48'de Petrov'un ortasında uçarak kafayla ağları havalandıran ile eşitliği sağladı. Galibiyet golü için bastıran Ruslar, 57'de ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin jeneriklik aşırtma vuruşuyla 2-1 öne geçti. Kalan sürede skoru değiştiremeyen temsilcimiz, 5. maçından da puansız ayrıldı. Akhisar, son maçında 13 Aralık'ta S.Liege'yi konuk edecek.
  1. 30.11.2018
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