Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar

’nde ’da prestij maçına çıkacak Akhisar, ilk puanının peşinde

J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve tur şansı kalmayan , 5. maçında bugün saat 20.55'te 'a konuk olacak. Grupta 9 puanla lider durumdaki Rus temsilcisi, kazanırsa Standart Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlayacak. Karşılaşmanın kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren , Dany, ile kadro dışı kalan Seleznyov, UEFA listesinde bulunmayan Larsson ve Bokila forma giyemeyecek.

  1. 29.11.2018
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