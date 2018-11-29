Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar
Avrupa Ligi’nde Krasnodar’da prestij maçına çıkacak Akhisar, ilk puanının peşinde
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve tur şansı kalmayan Akhisarspor, 5. maçında bugün saat 20.55'te Krasnodar'a konuk olacak. Grupta 9 puanla lider durumdaki Rus temsilcisi, kazanırsa Standart Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlayacak. Karşılaşmanın kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa ile kadro dışı kalan Seleznyov, UEFA listesinde bulunmayan Larsson ve Bokila forma giyemeyecek.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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