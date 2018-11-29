Akhisar'ın 11'i belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında.
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki J Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kaybederek üst tur şansını kaçıran Akhisarspor, Rusya deplasmanında Krasnodar'a konuk oluyor. Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, kadro dışı kalan Seleznyov, UEFA listesinde bulunmayan Larsson ve Bokila forma giymeyecek.
Grupta 4 maçta 3 galibiyet alan Krasnodar, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Rus temsilcisinin bu karşılaşmayı kazanması durumunda Standard Liege-Sevilla maçının sonucuna göre tur atlamayı garantileme ihtimali var. Avrupa Ligi'nde 8 Kasım'da evinde oynadığı son maçta Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akigo, Krasnodar'a ilk karşılaşmada 1-0 yenildi. Mücadelenin kendileri için prestij ve moral anlamı taşıdığını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, galip gelerek kulübe gelir sağlamayı istediklerini söyledi.
KRASNODAR: Safonov - S.Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Gazinski, Kabore, Cueva - Wanderson, Ari, Stotski
AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Sissoko, Güray - Vrsajevic, Aykut, Serginho - Regattin, Manu, Barbosa
KRASNODAR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Krasnodar - Akhisarspor maçı 29 Kasım Cuma saat 20.55'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlıı yayınlanacak.
3 KULVARDA 8 MAÇA ÇIKACAK
Akhisarspor, devre arasına kadar kalan yaklaşık 1 ayda Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maç oynayacak. Sakatlıklar nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşayan Akigo, yarın Rusya'da Krasnodar'a konuk olduktan sonra düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Malatyaspor'dan sonra yine aynı hafta içinde son şampiyonu olduğu Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacak Akhisar, 9 Aralık Pazar günü zorlu maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 13 Aralık'taki Standard Liege sınavıyla Avrupa macerasını noktalayacak yeşil-siyahlılar, ligde 16 Aralık'ta Kayserispor ile gurbette karşılaşacak. 18-20 Aralık arasında Karagümrük'le evinde rövanşa çıkacak Akigo, devreyi 24 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynayıp kapatacak
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- 29.11.2018 19:37
- Güncelleme: 29.11.2018 19:46
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
Akhisar'ın 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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