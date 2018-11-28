Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
28 Kasım 2018, Çarşamba
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deplasmanında

Akhisarspor Krasnodar deplasmanında

J 'ndan çıkma şansı kalmayan , 5. hafta mücadelesinde yarın 'da ile karşılaşacak.

J 'nda henüz puanı bulunmayan , gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi 'a konuk olacak.

Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.

Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem görev yapacak.

Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.

Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'yi konuk edecek.

  1. 28.11.2018 10:23
  2. Güncelleme: 28.11.2018 10:49
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