Akhisarspor Krasnodar deplasmanında
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya'da Krasnodar ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'a konuk olacak.
Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.
Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.
Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.
Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'yi konuk edecek.
- 28.11.2018 10:23
- Güncelleme: 28.11.2018 10:49
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Andre Ayew şoku!
Toplam 2
Yorum
alex10 zaten işe yaramıyorsun barış nasiplensin de 2-3 hafta kendine gelsin
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Andre Ayew şoku!
Toplam 2
Yorum
aywe ayewin sakatlanması gs bjk ve başakşehir için iyi olmadı.
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Ekuban annesini kaybetti!
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL Ekuban başın sağ olsun. Allah sabırlar versin.
Akhisarspor Krasnodar deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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