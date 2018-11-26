Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor'un J Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Ivaylo Stoyanov yönetecek. Stoyanov'un yardımcılıklarını Ivo Kolev ve Georgi Doynov yaparken, Volen Chinkov ve Nikolai Yordanov ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Petar Dzhuganski olacak.
- 26.11.2018 14:35
- Güncelleme: 26.11.2018 15:37
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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