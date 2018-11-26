Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    maçını yönetecek

    Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 'un J Grubu'nda deplasmanda ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

    'nın şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Stoyanov'un yardımcılıklarını Ivo Kolev ve Georgi Doynov yaparken, Volen Chinkov ve Nikolai Yordanov ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Petar Dzhuganski olacak.

    1. 26.11.2018 14:35
    2. Güncelleme: 26.11.2018 15:37
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