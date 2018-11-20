Akhisarspor'da Serginho sevinci
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da sevinci

    Akhisarspor'da Serginho sevinci

    'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek 'da sakatlığı yüzünden 6 haftadır sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti.

    Milli arada takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun hazır hale gelmesi teknik direktör 'ı oldukça rahatlattı. karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Önceki hafta deplasmanda 2-1 kazandığımız maçı bize büyük moral verdi. Motivasyonumuz üst seviyede hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sakatlarımızdan da iyi haberler geldi. Caner, Seleznyov ve gibi önemli oyunculardan yararlanamamıştık. Bursaspor sınavında bu oyuncularımı sahada görmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 20.11.2018 13:51
    2. Güncelleme: 20.11.2018 14:24
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