Akhisarspor'da Serginho sevinci
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da sakatlığı yüzünden 6 haftadır sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Serginho tamamen iyileşti.
Milli arada takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun hazır hale gelmesi teknik direktör Cihat Arslan'ı oldukça rahatlattı. Bursaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Önceki hafta deplasmanda 2-1 kazandığımız Antalyaspor maçı bize büyük moral verdi. Motivasyonumuz üst seviyede hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sakatlarımızdan da iyi haberler geldi. Caner, Seleznyov ve Serginho gibi önemli oyunculardan yararlanamamıştık. Bursaspor sınavında bu oyuncularımı sahada görmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2018 13:51
- Güncelleme: 20.11.2018 14:24
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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