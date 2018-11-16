Akigolar çıkışa geçti
Antalya galibiyetiyle düşme hattından çıkmayı başaran Akhisarspor, Cihat Arslan'la çıkış yakaladı.
Antalya galibiyetiyle düşme hattından çıkmayı başaran Akhisarspor, Cihat Arslan'la çıkış yakaladı. Akigo, tecrübeli hoca yönetimindeki son 3 maçında Göztepe'yi 1-0 yendi ve Erzurumspor'la da 1-1 berabere kaldı. Antalya'yı da 2-1 geçerek 7 puanla alttan uzaklaştı.
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