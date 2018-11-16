Akigolar çıkışa geçti – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Akigolar çıkışa geçti

    Akigolar çıkışa geçti

    galibiyetiyle düşme hattından çıkmayı başaran Akhisarspor, 'la çıkış yakaladı.

    galibiyetiyle düşme hattından çıkmayı başaran Akhisarspor, 'la çıkış yakaladı. , tecrübeli hoca yönetimindeki son 3 maçında 'yi 1-0 yendi ve Erzurumspor'la da 1-1 berabere kaldı. Antalya'yı da 2-1 geçerek 7 puanla alttan uzaklaştı.

    1. 16.11.2018
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