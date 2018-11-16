Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ameliyat oldu
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Akhisarsporlu ameliyat oldu

    Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ameliyat oldu

    ekiplerinden Akhisarspor'da savunma oyuncusu ameliyat oldu.

    ekiplerinden Akhisarspor'da savunma oyuncusu ameliyat oldu. Ligin 11'inci haftasındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında sakatlanarak 62'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli stoper, 'da sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı oldu. Sezonu kapatan Mustafa'nın operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı.

    1. 16.11.2018 15:19
    2. Güncelleme: 16.11.2018 17:03
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