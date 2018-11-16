Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ameliyat oldu. Ligin 11'inci haftasındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında sakatlanarak 62'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli stoper, Almanya'da sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı oldu. Sezonu kapatan Mustafa'nın operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı.
- 16.11.2018 15:19
- Güncelleme: 16.11.2018 17:03
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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