Akhisarspor'a 3 müjde – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'a 3 müjde

    Akhisarspor'a 3 müjde

    'de deplasmanda 'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan 'a bir müjde de sakat futbolcularından geldi.

    Milli maç arasına moralli giren yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Serginho, stoper Caner ve golcü Seleznyov'un iyileştiği öğrenildi. Aranın ardından 25 Kasım Cumartesi günü 'la evinde karşı karşıya gelecek Akigo'da 3 futbolcunun yeniden formalarına kavuşacakları bildirildi. Serginho en son ligin 6'ncı haftasında oynanan müsabakasında görev almıştı. Tam 6 haftadır forma yüzü göremeyen Brezilyalı oyuncu, UEFA J Grubu'nda da Standard Liege ve Sevilla maçlarını kaçırmıştı.

    Caner ve Seleznyov ise geçen haftaki karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Kadro darlığı nedeniyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kalan Teknik Direktör Cihat Arslan'ın gelen iyi haberlerden dolayı çok rahatladığı ifade edildi. Milli arayı en verimli şekilde değerlendireceklerini söyleyen Cihat Arslan, "Bursaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlanacağız. Antalyaspor galibiyeti hepimizi mutlu etti. Takımımın motivasyonu iyi durumda. Eksiklerimiz de döndüğünde her şey daha güzel olacak. Tek hedefimiz var, o da bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak" ifadelerini kullandı.

    Ege temsilcisi Bursaspor sınavının ardından Avrupa Ligi'nde 'a misafir olacak.

    1. 13.11.2018 12:18
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