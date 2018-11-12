Son nefeste – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Son nefeste

    Son nefeste

    Barbosa ile öne geçen , ’nın golüyle girdiği şoktan çabuk çıktı. Galibiyeti getiren gol ise 90+2’de Miguel Lopes’den geldi

    , yenilmezlik serisini 'da 3 maça yükseltirken, çıkışını galibiyetle süsledi: 2-1. Zirve mücadelesi veren rakibi karşısında 66'da Helder Barbosa'nın golüyle öne geçen Akigolar, 87'de 'nın golüyle şoke oldular. Bu golün şokundan çabuk sıyrılan , 90+2'de Miguel Lopes'in golüyle 3 puanın sahibi oldu. Son 3 haftada 7 puan toplayarak ligin dibinden kurtul


    Maç öncesi Şemdinli'deki Süngü Tepe Üs bölgesinde şehit olan 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Akhisarsporlu futbolcular da karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktılar.n Akigolar, milli aranın ardından 'u konuk edecek.
    1. 12.11.2018
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