Akigolar göz doldurdu – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Akigolar göz doldurdu

    Akigolar göz doldurdu
    Sevilla'ya 3-2 yenilen Akhisar, sergilediği futbolla göz doldurdu. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta eşitliği sağlayan ve bir de penaltı kaçıran , hem taraftarın hem de spor kamuoyunun takdirini kazandı. Avrupa'ya veda eden Ege ekibi prestij maçları yapacak.
    1. 10.11.2018
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