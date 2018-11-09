Akhisarspor, sergilediği futbol ile alkış topladı – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , sergilediği ile alkış topladı

    Akhisarspor, sergilediği futbol ile alkış topladı

    J Grubu 4'üncü maçında evinde ekibi Sevilla'ya 3-2 yenilen , sıfır puanda kalıp tur şansını kaybetmesine rağmen 'da zirve yarışı veren rakibi karşısında sergilediği ve mücadeleyle alkış topladı.

    J Grubu 4'üncü maçında evinde ekibi Sevilla'ya 3-2 yenilen , sıfır puanda kalıp tur şansını kaybetmesine rağmen 'da zirve yarışı veren rakibi karşısında sergilediği ve mücadeleyle alkış topladı. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci devresinde skoru Manu ile farkı 1'e indiren Akhisarspor, rakibin 10 kişi kaldığı anda kazandığı penaltıyı Güray'ın topu direğe nişanlaması nedeniyle değerlendiremedi. Baskısını artırıp Onur'la skoru 2-2'ye getirmeyi başaran yeşil-siyahlılar, bitime dakikalar kala Sevilla'nın penaltı golüne engel olamayınca bir kez daha puanla tanışamadı.

    Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Akhisarspor'un 256 milyon Euro değerindeki İspanyol devine karşı ortaya koyduğu futbol taraftarları mutlu ederken, spor kamuoyu da Akhisar ekibini takdir etti. Yeşil-siyahlılar daha önce yine kendi sahasında Rus ekibi 'a şanssız bir şekilde 1-0 mağlup olmuştu ve ardından deplasmanda 'e 2-1 yenilmişti. Sevilla ise İspanya'da Akigo'yu 6-0'la bozguna uğratmıştı. Sevilla karşısında eksikler nedeniyle 16 kişilik kadro oluşturabilen Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım'da Krasnodar'la (D), 13 Aralık'ta ise Standart Liege ile prestij maçlarına çıkacak.

    1. 9.11.2018 11:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor, sergilediği futbol ile alkış topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN