Akhisarspor, sergilediği futbol ile alkış topladı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü maçında evinde İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 yenilen Akhisarspor, sıfır puanda kalıp tur şansını kaybetmesine rağmen La Liga'da zirve yarışı veren rakibi karşısında sergilediği futbol ve mücadeleyle alkış topladı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü maçında evinde İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 yenilen Akhisarspor, sıfır puanda kalıp tur şansını kaybetmesine rağmen La Liga'da zirve yarışı veren rakibi karşısında sergilediği futbol ve mücadeleyle alkış topladı. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci devresinde skoru Manu ile farkı 1'e indiren Akhisarspor, rakibin 10 kişi kaldığı anda kazandığı penaltıyı Güray'ın topu direğe nişanlaması nedeniyle değerlendiremedi. Baskısını artırıp Onur'la skoru 2-2'ye getirmeyi başaran yeşil-siyahlılar, bitime dakikalar kala Sevilla'nın penaltı golüne engel olamayınca bir kez daha puanla tanışamadı.
Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Akhisarspor'un 256 milyon Euro değerindeki İspanyol devine karşı ortaya koyduğu futbol taraftarları mutlu ederken, spor kamuoyu da Akhisar ekibini takdir etti. Yeşil-siyahlılar daha önce yine kendi sahasında Rus ekibi Krasnodar'a şanssız bir şekilde 1-0 mağlup olmuştu ve ardından deplasmanda Standart Liege'e 2-1 yenilmişti. Sevilla ise İspanya'da Akigo'yu 6-0'la bozguna uğratmıştı. Sevilla karşısında eksikler nedeniyle 16 kişilik kadro oluşturabilen Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım'da Krasnodar'la (D), 13 Aralık'ta ise Standart Liege ile prestij maçlarına çıkacak.
- 9.11.2018 11:58
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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