Akhisarspor-Sevilla maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Akhisarspor-Sevilla karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa

Sevilla'nın 11'i: Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel

AKHİSARSPOR-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubun dördüncü haftasında oynanacak Akhisarspor-Sevilla maçı naklen yayınlanacak.

8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak maçın yayıncısı beın Sports 2 oldu.

Akhisarspor-Sevilla maçı 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.