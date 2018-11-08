Akhisarspor - Sevilla ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Akhisarspor - Sevilla ne zaman, , hangi kanalda? | CANLI

    Akhisarspor - Sevilla ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

    maçı ne zaman, ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını haberimizde. Akhisarspor-Sevilla maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

    maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Akhisarspor-Sevilla karşı karşıya gelecek.

    Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa

    Sevilla'nın 11'i: Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel

    AKHİSARSPOR-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubun dördüncü haftasında oynanacak Akhisarspor-Sevilla maçı naklen yayınlanacak.

    8 günü 20.55'te oynanacak maçın yayıncısı beın Sports 2 oldu.

    Akhisarspor-Sevilla maçı 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

    1. 8.11.2018 19:39
    2. Güncelleme: 8.11.2018 19:48
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