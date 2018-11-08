Akhisarspor-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını haberimizde. Akhisarspor-Sevilla maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...
Akhisarspor-Sevilla maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Akhisarspor-Sevilla karşı karşıya gelecek.
Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa
Sevilla'nın 11'i: Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel
AKHİSARSPOR-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubun dördüncü haftasında oynanacak Akhisarspor-Sevilla maçı naklen yayınlanacak.
8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak maçın yayıncısı beın Sports 2 oldu.
Akhisarspor-Sevilla maçı 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.
- 8.11.2018 19:39
- Güncelleme: 8.11.2018 19:48
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
Akhisarspor - Sevilla ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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