Akhisarspor-Sevilla maçına Fransız hakem
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    -Sevilla maçına hakem

    Akhisarspor-Sevilla maçına Fransız hakem

    'un Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcisi Sevilla ile yapacağı karşılaşmayı, yönetecek

    'un, sahasında temsilcisi Sevilla ile oynayacağı Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında hakem görev alacak.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Millot'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Julien Pacelli ve Bertrand Jouannaud üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Benjamin Pages olacak.

    'daki Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

    1. 5.11.2018 13:57
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