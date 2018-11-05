Akhisarspor-Sevilla maçına Fransız hakem
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İspanya temsilcisi Sevilla ile yapacağı karşılaşmayı, Benoit Millot yönetecek
Akhisarspor'un, sahasında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Fransız hakem Benoit Millot görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Millot'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Julien Pacelli ve Bertrand Jouannaud üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Benjamin Pages olacak.
Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.
- 5.11.2018 13:57
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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