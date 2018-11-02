SPOR Toto Süper Lig'de 3 maçlık yenilgi serisinin ardından Göztepe'yi mağlup ederek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Akhisarspor, yarın en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikayı BeINSports 1 yayınlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün E, F, G, H bloklar 60, C, D, I, J bloklar 50, A, B, K, L 40, maraton 30, kale arkaları 25, misafir tribün 35 TL olarak açıklandı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Akigo'da Bilal ve Vrsajevic takımla antrenmanlara başlarken Serginho ile Dany'nin ise tedavileri sürüyor. Lig ve bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç üst üste kaybettikten sonra Göztepe'yi yenmeyi başaran Akigo, 8 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. BŞB Erzurum ise 7 puanla son sırada. Bu mücadelenin ardından 8 Kasım Perşembe günü Avrupa'da Sevilla'yı konuk edecek Akhisar'da Teknik Direktör Cihat Arslan, kazanmalarının şart olduğunu söyledi.

AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Güray, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Josue, Seleznyov?