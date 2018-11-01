Josue’den değerli siftah – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’den değerli siftah

    Josue’den değerli siftah
    Akhisar'ın Portekizli yıldızı , filelerini sarsarak hem gol özlemini sonlandırdı hem de sonuncu sıradaki takımına çok önemli bir galibiyet kazandırdı. 28 yaşındaki futbolcu son olarak Galatasaray formasıyla 14 Mayıs 2017'de Gaziantepspor deplasmanında fileleri havalandırmıştı.
    1. 1.11.2018
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