Akhisarspor'da Josue'nin hasreti bitti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Josue, geçen hafta Göztepe filelerini sarsarak gol özlemini sonlandırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Josue, geçen hafta Göztepe filelerini sarsarak gol özlemini sonlandırdı.
Sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu son olarak Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşamıştı. Josue, sarı-kırmızılı formayla 14 Mayıs 2017'de Gaziantepspor deplasmanında fileleri havalandırdıktan sonra geçen sezonu gol atamadan geçirdi. 533 gün sonra topu üç direk arasından geçiren 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Göztepe'ye attığı şık golle hem moral buldu hem de takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.
- 31.10.2018 14:43
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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