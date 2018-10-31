Akhisarspor'da Josue'nin hasreti bitti – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor'da 'nin hasreti bitti

    Akhisarspor'da Josue'nin hasreti bitti

    ekiplerinden Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu , geçen hafta filelerini sarsarak gol özlemini sonlandırdı

    ekiplerinden Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu , geçen hafta filelerini sarsarak gol özlemini sonlandırdı.

    Sezon başında 'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu son olarak formasıyla gol sevinci yaşamıştı. Josue, sarı-kırmızılı formayla 14 Mayıs 2017'de deplasmanında fileleri havalandırdıktan sonra geçen sezonu gol atamadan geçirdi. 533 gün sonra topu üç direk arasından geçiren 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Göztepe'ye attığı şık golle hem moral buldu hem de takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.

    1. 31.10.2018 14:43
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