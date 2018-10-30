Süper Lig'de Akhisar, Göztepe'yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 3. dakikada Akhisaspor, Josue'nin attığı golle öne geçti. Barbosa'nın sol kanattan ceza sahasında ortaladığı top Josue'nin önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında şutunu atan Josue, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Erken öne geçen ev sahibi baskısını iyice artırdı.



GÖZ GÖZ DURDU



20. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Göztepe'nin baskısı sonucu değiştirmeyince Akhisarspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Akigo 4 maç sonra ligde 3 puan aldı.



BEKTAŞ: BIZE HIÇ YAKIŞMADI



Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerinde toplayan Göztepe'nin hocası Bayram Bektaş 1-0'lık yenilginin ardından üzgündü. Erken yedikleri golün ardından toparlanamadıklarını kaydeden Bektaş, "Ummadığımız kayıp oldu. Bize yakışmadı. Telafi edeceğiz" diye konuştu.



Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında aldığı farklı yenilginin ardından lige müthiş bir dönüş yaparken, teknik direktör Cihat Arslan memnundu. İyi futbollarının karşılığını aldıklarını söyleyen Arslan, "Hafta içinde Sevilla ile oynadığımız msabaka ölçü değildi. Netice olarak Süper Lig'de bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Onu da Göztepe karşısında gerçekleştirdik. Çıkışımız sürecek" dedi

Akhisar'daki karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Statta renkli görüntüler oluşturan taraftarlar takımlarını alkışladı.