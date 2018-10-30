Akigo'da bayram! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Akigo'da bayram!

    Akigo'da bayram!

    , Josue’nin üçüncü dakikadaki golüyle ’yi yendi. Ligdeki 2. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılar rahat bir nefes aldı

    'de Akhisar, 'yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 3. dakikada Akhisaspor, Josue'nin attığı golle öne geçti. Barbosa'nın sol kanattan ceza sahasında ortaladığı top Josue'nin önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında şutunu atan Josue, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Erken öne geçen ev sahibi baskısını iyice artırdı.

    GÖZ GÖZ DURDU

    20. dakikada ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 'nin baskısı sonucu değiştirmeyince sahadan galibiyetle ayrıldı. Akigo 4 maç sonra ligde 3 puan aldı.

    BEKTAŞ: BIZE HIÇ YAKIŞMADI


    Geçtiğimiz hafta evinde 'ı 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerinde toplayan 'nin hocası Bayram Bektaş 1-0'lık yenilginin ardından üzgündü. Erken yedikleri golün ardından toparlanamadıklarını kaydeden Bektaş, "Ummadığımız kayıp oldu. Bize yakışmadı. Telafi edeceğiz" diye konuştu.


    UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında aldığı farklı yenilginin ardından lige müthiş bir dönüş yaparken, teknik direktör memnundu. İyi futbollarının karşılığını aldıklarını söyleyen Arslan, "Hafta içinde Sevilla ile oynadığımız msabaka ölçü değildi. Netice olarak 'de bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Onu da Göztepe karşısında gerçekleştirdik. Çıkışımız sürecek" dedi
    Akhisar'daki karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Statta renkli görüntüler oluşturan taraftarlar takımlarını alkışladı.

    1. 30.10.2018
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