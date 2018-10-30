Akigo'da bayram!
Akhisarspor, Josue’nin üçüncü dakikadaki golüyle Göztepe’yi yendi. Ligdeki 2. galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılar rahat bir nefes aldı
Süper Lig'de Akhisar, Göztepe'yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 3. dakikada Akhisaspor, Josue'nin attığı golle öne geçti. Barbosa'nın sol kanattan ceza sahasında ortaladığı top Josue'nin önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında şutunu atan Josue, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Erken öne geçen ev sahibi baskısını iyice artırdı.
GÖZ GÖZ DURDU
20. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Göztepe'nin baskısı sonucu değiştirmeyince Akhisarspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Akigo 4 maç sonra ligde 3 puan aldı.
BEKTAŞ: BIZE HIÇ YAKIŞMADI
Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerinde toplayan Göztepe'nin hocası Bayram Bektaş 1-0'lık yenilginin ardından üzgündü. Erken yedikleri golün ardından toparlanamadıklarını kaydeden Bektaş, "Ummadığımız kayıp oldu. Bize yakışmadı. Telafi edeceğiz" diye konuştu.
Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında aldığı farklı yenilginin ardından lige müthiş bir dönüş yaparken, teknik direktör Cihat Arslan memnundu. İyi futbollarının karşılığını aldıklarını söyleyen Arslan, "Hafta içinde Sevilla ile oynadığımız msabaka ölçü değildi. Netice olarak Süper Lig'de bir çıkış yakalamamız gerekiyordu. Onu da Göztepe karşısında gerçekleştirdik. Çıkışımız sürecek" dedi
Akhisar'daki karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Statta renkli görüntüler oluşturan taraftarlar takımlarını alkışladı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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