Akhisarspor’da moraller alt-üst – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Akhisarspor’da moraller alt-üst

    Akhisarspor’da moraller alt-üst
    Son sırada yer alan Akhisar'da zorlu maçı öncesi moraller alt-üst. Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 6-0 mağlup olan Ege ekibi, 10. haftaya 4 önemli eksikle çıkacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Serginho, Bilal, Vrsajevic ve Manu, bu maçta forma giyemeyecek.
    1. 28.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor’da moraller alt-üst haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN