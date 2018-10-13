Akhisarspor'a taze kan – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    'a taze kan

    Akhisarspor'a taze kan

    'de milli maç arasının ardından 9 günde , Sevilla ve ile kozlarını paylaşacak 'da U21 takımının oyuncuları Doğukan, İlke, Mert Efe, Bora, Ali Kaan ve Göksu, teknik direktör tarafından A Takım ile antrenmana çıkarıldı.

    Gençlerin çok özel yeteneklere sahip olduğunu belirten Arslan, "Oyuncularımız hiç yabancılık çekmeden ağabeylerine uyum sağladı. Genç kardeşlerimizin önümüzdeki aylar ve yıllarda 'a önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

    Altyapı antrenörleri Harun Tayfun ve Şentürk Karabak periyodik olarak ilerleyen günlerde diğer genç futbolcuların da çalışmalara dahil olacağını söyledi.

    Öte yandan maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda ülkesi 'da menisküs ameliyatı olan Serginho, sakatlıkları devam eden Bilal, Eray, Manu ile babası kalp krizi geçiren Sissoko idmana katılmazken, ise maskeyle çalıştı. , milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, " karşısında mağlup olmamıza rağmen oyuncularım hırslı ve disiplinli mücadele etti. Önümüze umutla bakıyoruz" diye konuştu.

    1. 13.10.2018 13:05
    2. Güncelleme: 13.10.2018 13:07
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