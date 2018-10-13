Gençlerin çok özel yeteneklere sahip olduğunu belirten Arslan, "Oyuncularımız hiç yabancılık çekmeden ağabeylerine uyum sağladı. Genç kardeşlerimizin önümüzdeki aylar ve yıllarda Akhisarspor'a önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.



Altyapı antrenörleri Harun Tayfun ve Şentürk Karabak periyodik olarak ilerleyen günlerde diğer genç futbolcuların da çalışmalara dahil olacağını söyledi.



Öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda ülkesi Brezilya'da menisküs ameliyatı olan Serginho, sakatlıkları devam eden Bilal, Eray, Manu ile babası kalp krizi geçiren Sissoko idmana katılmazken, Mustafa Yumlu ise maskeyle çalıştı. Cihat Arslan, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Trabzonspor karşısında mağlup olmamıza rağmen oyuncularım hırslı ve disiplinli mücadele etti. Önümüze umutla bakıyoruz" diye konuştu.