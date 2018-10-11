Akhisarspor'a 2 şok
SPOR Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada tek galibiyetle düşme hattında kalan Akhisarspor'a sakatlardan kötü haber geldi
Dizinden sakatlanıp Galatasaray maçından bu yana 2 haftadır forma giyemeyen Serginho, tedavi için gittiği ülkesi Brezilya'da pazartesi günü menisküs ameliyatı oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu en az 3 hafta daha forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen ve son Trabzonspor maçında oynamayan Bilal Kısa'nın sahalara dönüşü de 3 haftayı bulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı olan Eray da takımdan ayrı çalışıyor.
Akhisarspor, milli maç arasında 3 gün izin yaptıktan sonra antrenmanlara yeniden başlarken, Trabzon sınavında burnu 3 yerden birden kırılan Mustafa Yumlu, özel maskeyle çalıştı. Mustafa, ligde de maskeyle forma giyecek.
- 11.10.2018 11:47
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Akhisarspor'a 2 şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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