Dizinden sakatlanıp Galatasaray maçından bu yana 2 haftadır forma giyemeyen Serginho, tedavi için gittiği ülkesi Brezilya'da pazartesi günü menisküs ameliyatı oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu en az 3 hafta daha forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen ve son Trabzonspor maçında oynamayan Bilal Kısa'nın sahalara dönüşü de 3 haftayı bulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı olan Eray da takımdan ayrı çalışıyor.

Akhisarspor, milli maç arasında 3 gün izin yaptıktan sonra antrenmanlara yeniden başlarken, Trabzon sınavında burnu 3 yerden birden kırılan Mustafa Yumlu, özel maskeyle çalıştı. Mustafa, ligde de maskeyle forma giyecek.