Akhisarspor'a 2 şok
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'a 2 şok

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'a 2 şok

    SPOR 'de ilk 8 haftada tek galibiyetle düşme hattında kalan 'a sakatlardan kötü haber geldi

    Dizinden sakatlanıp maçından bu yana 2 haftadır forma giyemeyen Serginho, tedavi için gittiği ülkesi 'da pazartesi günü menisküs ameliyatı oldu.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu en az 3 hafta daha forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen ve son maçında oynamayan 'nın sahalara dönüşü de 3 haftayı bulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı olan Eray da takımdan ayrı çalışıyor.

    , milli maç arasında 3 gün izin yaptıktan sonra antrenmanlara yeniden başlarken, sınavında burnu 3 yerden birden kırılan , özel maskeyle çalıştı. Mustafa, ligde de maskeyle forma giyecek.

    1. 11.10.2018 11:47
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