TFF Süper Kupa'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Avrupalı Akhisar'a forma ayıbı

    Avrupalı Akhisar'a forma ayıbı

    TFF 'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı

    Geçen sezon 'nı, bu sezon başında ise TFF 'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı.

    'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Akhisarspor, 'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finali, 'deki ilk 8 maç ve 'ndeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı.
    Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği Avrupa Ligi'nde 'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor'un forması boş kaldı.
    Yönetimin forma reklamı verecek firma bulmak için arayışları sürüyor. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.

    1. 10.10.2018 14:12
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