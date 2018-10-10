Avrupalı Akhisar'a forma ayıbı
TFF Süper Kupa'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı.
Manisa'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Akhisarspor, Konya'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finali, Süper Lig'deki ilk 8 maç ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı.
Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor'un forması boş kaldı.
Yönetimin forma reklamı verecek firma bulmak için arayışları sürüyor. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.
- 10.10.2018 14:12
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 1
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
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