Akhisar’da sıkı hazırlık – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’da sıkı hazırlık

    Akhisar’da sıkı hazırlık
    Ligde ve Avrupa'da üst üste zorlu sınavlara çıkan , milli arayı sıkı çalışarak geçirecek. Takımda 2 hafta önce işbaşı yaptıktan sonra yoğun maç trafiği nedeniyle takımı istediği şekilde çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan'ın milli araya özellikle hazırlık karşılaşması almayacağı öğrenildi.
    1. 10.10.2018
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