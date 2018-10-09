Akhisar’da sakatlık krizi – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Akhisar’da sakatlık krizi

    Akhisar’da sakatlık krizi
    Ligde son 7 yılın en kötü sezonunu geçiren Akhisarspor, sadece 5 puan alabildi. Son olarak evinde 'a kaybeden Akigo, sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamadı. Sezon başından bu yana Dany, Josue, Lopes, Vrsajevic, , Sissoko, Barbosa ve Serginho sakatlık problemi yaşadı.
    1. 9.10.2018
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