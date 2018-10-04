Akhisarspor'un 11'i belli oldu!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    - Akhisarspor | CANLI

    <a href="/index/standart-liege?id=6c57119b-2d99-4b7e-9993-8d1956a276a2" class="" rel="tag">Standart Liege</a> - Akhisarspor | CANLI

    Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde ile karşılaşacağı maçın 11'leri belli oldu

    Temsilcimiz Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grubun 2. maçında 'e konuk oluyor.

    11'LER BELLİ OLDU!

    Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, , Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov

    Standart Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

    1. 4.10.2018 21:01
    2. Güncelleme: 4.10.2018 21:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    - Akhisarspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN