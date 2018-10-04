Standart Liege - Akhisarspor | CANLI
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Standart Liege ile karşılaşacağı maçın 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grubun 2. maçında Standart Liege'e konuk oluyor.
11'LER BELLİ OLDU!
Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov
Standart Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond
- 4.10.2018 21:01
- Güncelleme: 4.10.2018 21:53
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
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