Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor, deplasmanında

    Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında

    Yeşil-siyahlı ekip, UEFA J Grubu ikinci maçında yarın temsilcisi 'e konuk olacak

    Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi 'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, yarın deplasmanda ile karşılaşacak. 'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında 'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak.

    'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör , UEFA 'ndeki ilk maçına çıkacak.

    Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

    Sabah saatlerinde 'den aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.

    Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl 'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra 'de ve 'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor.

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.

    1. 3.10.2018 10:38
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