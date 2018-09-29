Seleznyov müjdesi
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında alan ve güçlü rakibini liderlik koltuğundan eden Akhisarspor, bugün Alanyaspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında alan ve güçlü rakibini liderlik koltuğundan eden Akhisarspor, bugün Alanyaspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. Yeni teknik direktörü Cihat Arslan'la ilk mücadelesine çıkacak olan Akigo'da, Ç.Rizespor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Ukraynalı yıldız golcü Seleznyov da cezasını tamamladı. Tecrübeli santrfor, görev verilmesi halinde takımının Alanya'da en önemli kozlarından birisi olacak.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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