Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında alan ve güçlü rakibini liderlik koltuğundan eden Akhisarspor, bugün Alanyaspor deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. Yeni teknik direktörü Cihat Arslan'la ilk mücadelesine çıkacak olan Akigo'da, Ç.Rizespor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Ukraynalı yıldız golcü Seleznyov da cezasını tamamladı. Tecrübeli santrfor, görev verilmesi halinde takımının Alanya'da en önemli kozlarından birisi olacak.