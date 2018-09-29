Seleznyov müjdesi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    müjdesi

    <a href="/index/seleznyov?id=ca20f234-9be6-48f9-9221-b1259226cb8b" class="" rel="tag">Seleznyov</a> müjdesi

    'de ilk galibiyetini geçen hafta karşısında alan ve güçlü rakibini liderlik koltuğundan eden Akhisarspor, bugün deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

    'de ilk galibiyetini geçen hafta karşısında alan ve güçlü rakibini liderlik koltuğundan eden Akhisarspor, bugün deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor. Yeni teknik direktörü 'la ilk mücadelesine çıkacak olan Akigo'da, Ç.Rizespor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Ukraynalı yıldız golcü da cezasını tamamladı. Tecrübeli santrfor, görev verilmesi halinde takımının Alanya'da en önemli kozlarından birisi olacak.

    1. 29.9.2018
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