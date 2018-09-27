Krasnodar kupada yoluna devam etti
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Kupası'nda karşılaştığı Avangard'ı 2-0 yendi.
Kupanın son 32 turunda Krasnodar, Trudovye Rezervy Stadı'nda Avangard ile karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
- 27.9.2018 19:11
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Yıldırım Demirören: "Hiç olmadığı kadar hazırız"
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ Bunun yapacağı sunumdan ne olur ki.
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Ne zaman avrupanın kölesi uşağı olursak işte o zaman bize verirler
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Yanlışsa bence biz ağzımızla kuşta tutsak vermezler hiç girmemeliyiz adaletten tarafsizliktan bahseden avrupa önce kendine baksın zavallilar
Krasnodar kupada yoluna devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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