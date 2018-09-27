Krasnodar kupada yoluna devam etti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    kupada yoluna devam etti

    Krasnodar kupada yoluna devam etti

    Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden , Rusya Kupası'nda karşılaştığı 'ı 2-0 yendi.

    Kupanın son 32 turunda , Trudovye Rezervy Stadı'nda ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Krasnodar, 9. dakikada Nikolay Markov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Krasnodar, 65. dakikada Roman Shishkin'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

    1. 27.9.2018 19:11
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