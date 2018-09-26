Yorgunluk korkuttu – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Yorgunluk korkuttu

    Yorgunluk korkuttu
    G.Saray'ı 3-0 yenerek flaş bir galibiyet alan Akhisar'da, 3. golü kaydeden itirafta bulundu. Tecrübeli stoper, "Fatih penaltıyı kurtarmasaydı, farklı olabilirdi. Avrupa Ligi maçına çıkınca korktuk ama çok kötü oynadı" yorumunu yaptı.
    1. 26.9.2018
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