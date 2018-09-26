Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, 29 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Futbolcular, idmanı taktik çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Sakatlığı bulunan Serginho ile dinlendirilen Güray Vural antrenmanda yer almadı.

"Sanki hiç ayrılmamış gibiyim"

Teknik direktör Cihat Arslan, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Akhisarspor'da geçmişte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev aldığını anımsatarak, yeni dönemin kendisine ve kulübe hayırlı olmasını diledi.

Arslan, 2 yıl önce 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından Akhisarspor'dan ayrıldığını hatırlatarak, "Kader herhalde, Galatasaray maçının ardından gitmiştik, şimdi de Galatasaray maçının ardından geldik. Güzel bir duygu, burada kendimi evimde gibi hissediyorum, alışık olduğum bir yer. Onun için de zor olmuyor, sanki hiç ayrılmamış gibi hissediyorum." dedi.

Ligde ve Avrupa'da zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Arslan, "Bizim için lig olmazsa olmaz, en önemli performansı ligde göstermek gerekiyor. Sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için ülkemizi temsil ettiğimiz için Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Birinci öncelik lig"

Arslan, önceki teknik direktörlüğü dönemine göre daha yetenekli bir futbolcu grubuyla çalışacağına işaret ederek, "Bu yetenekli kadroyu takım olgusuna dönüştürebilirsek geçmişte başardığımız her şeyi yine kazanabilecek bir kapasitemiz var. Bizim için birinci öncelik lig. Bu kadro da bunu başarabilecek kalitede." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynamış bazı Anadolu takımlarının ligde zorlandığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Geçmişte Türkiye Kupası'nı kazanan ve UEFA'da oynayan Anadolu takımlarının hepsi ligde sorun yaşamış. Ligdeki motivasyonsuzluğu ve Avrupa'ya daha fazla odaklanmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu Avrupa'yı bıraktığımız anlamına gelmiyor, ona da gerektirdiği kadar önem vereceğiz. Burada çok önemli gördüğümüz ligi de tekrar motivasyon olarak öncelikli hale getireceğiz. Kadromuzda birkaç bölgede alternatif olarak eksiklerimiz var. Onları da kendi içimizde ufak oynamalarla kapatabiliriz, diye düşünüyorum."