Gündemleri Akhisar – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Gündemleri

    Gündemleri Akhisar
    Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un rakibi , Deplasmanda Krilya Sovetov'u 3-0'lık net bir skor ile yenerken, 'ın G.Saray'ı aynı skorla geçmesi Krasnodar'da gündem oldu. Sonucu 'sürpriz' olarak nitelendiren basın, Akhisar'ın dinamik bir takım olduğunu yazdı
    1. 25.9.2018
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