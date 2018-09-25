Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Akhisarspor’da imzayı attı

    Akhisarspor’da Cihat Arslan imzayı attı

    Akhisarspor'un yeni teknik direktörü oldu

    'de alınan kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor, 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen 'la resmi sözleşme imzaladı.

    Sabah saatlerinde Spor Toto 1'inci Lig'de görev yaptığı 'dan ayrılan Arslan, Akhisar'da akşam başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimle bir araya gelerek 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Daha önce Akhisarspor'da 2015-16 sezonu ve 2016-17'nin ilk haftalarında görev yapan Arslan, yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Recep Umut, Ülgen Durak yapacak.

    Akhisaspor'un Avrupa Ligi'ndeki ve Süper Lig'deki maçlarında takımın başında yer alan analiz antrenörü Cem Kavçak da daha önceki dönemde olduğu gibi yine Arslan'ın ekibinde yer alacak.

    1. 25.9.2018 09:27
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