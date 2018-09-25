Akhisarspor’da Cihat Arslan imzayı attı
Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu
Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor, 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Cihat Arslan'la resmi sözleşme imzaladı.
Sabah saatlerinde Spor Toto 1'inci Lig'de görev yaptığı Adanaspor'dan ayrılan Arslan, Akhisar'da akşam başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimle bir araya gelerek 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Akhisarspor'da 2015-16 sezonu ve 2016-17'nin ilk haftalarında görev yapan Arslan, yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Recep Umut, Ülgen Durak yapacak.
Akhisaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında takımın başında yer alan analiz antrenörü Cem Kavçak da daha önceki dönemde olduğu gibi yine Arslan'ın ekibinde yer alacak.
- 25.9.2018 09:27
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 TEK ÇARE TAKIMA DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN BU İŞİ BIRAKMAN ÜNAL HOCAM KAPASİTEN BU NE OLUR DAHA FAZLA ZARAR VERME KULÜBE VE TAKIMA I LOV YOU
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Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok!
Toplam 3
Yorum
Misafir Yönetimin bu adama ağır bir ceza vermesi gerekir. Haftaya Adrıano da oynayamaz ise ne olacak?
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Cocu’nun ilk derbisi
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban Fenerliler Cocuyu eleştirmeyin Ali Koç bozuluyor.
Akhisarspor’da Cihat Arslan imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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