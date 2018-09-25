Akhisarspor, Cihat Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, dün anlaşmaya vardığı teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Akhisarspor ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cihat Arslan ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.
Manisa temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 25.9.2018 21:37
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Trabzonspor'da Hosseini sevinci
Toplam 1
Yorum
maho bu maç da giderse ünal efendi halen orada duracak mı şayet durursa o zaman yönetimde bir sorun var demek
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Ersun Yanal İstanbul’da
Toplam 1
Yorum
FB 1907 NE ERSUNU GELSİN AYKUT A VERİN TAKIMI İSTEDİĞİ ÜÇ TRANSFERİ YAPIN SONRA İZLEYİN NELER OLUYOR
Akhisarspor, Cihat Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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