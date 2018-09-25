Akhisarspor, Cihat Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Akhisarspor, yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

    Akhisarspor, Cihat Arslan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

    Spor Toto ekiplerinden Akhisarspor, dün anlaşmaya vardığı teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

    Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla, 'in 7. haftasında Aytemiz 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Akhisarspor ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.

    temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 25.9.2018 21:37
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