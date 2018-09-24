Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor'da dönemi

    Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi

    ekiplerinden Akhisarspor, 'la sözleşme imzaladı.

    Sezona Safet Susic'le başladıktan sonra 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ve 'deki maçlarına Cem Kavçak yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu.

    Akhisarspor'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona 1. Lig temsilcisi 'da başlayan 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017 sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.

    1. 25.9.2018 00:37
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