Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı.
Sezona teknik direktör Safet Susic'le başladıktan sonra 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına Cem Kavçak yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu.
Akhisarspor'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da başlayan Cihat Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017 sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.
- 25.9.2018 00:37
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
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Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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