Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak: "İnşallah galibiyetlerin devamı gelir" – Fotomaç – 23 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Akhisarspor Teknik Sorumlusu : "İnşallah galibiyetlerin devamı gelir"

    Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak: "İnşallah galibiyetlerin devamı gelir"

    'in 6. haftasında ağırladığı 'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu , hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

    Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , planladıkları gibi sahada mücadele edip, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyduklarını kaydetti.

    İstatistiklere ve verilere inanan birisi olduğunu aktaran Kavçak, şöyle konuştu:

    ", ilk yarılarda yüzde 65 isabetli pas oranına ulaşırken, 45 ila 60-65. dakikalar arasında bu üstünlüğünü rakibe kaptırıyordu. Son 15-20 dakikalarda ise inanılmaz pas hataları yapan bir takımdı. Bunları değerlendirdik. Rakibin ikinci top sıkıntısı vardı ve bizim de aynı şekildeydi. Bunları almamız gerektiğini söyledik. Daha önce yaptıkları işlerden bahsettik. İki kupa kazanan bu futbolcular galibiyet aldılarsa, onların hakkıdır. Sahada her şeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."

    Avrupa Ligi'ndeki maçını kazanmayı da çok istediklerini kaydeden Kavçak, "İki maçı da takımım için kazanmak istedim. Genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 23.9.2018 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak: "İnşallah galibiyetlerin devamı gelir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN