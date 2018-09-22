Akhisar ara vermedi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ara vermedi

    Akhisar ara vermedi
    Avrupa Ligi'nde müthiş bir ikinci yarı oynadığı maçta evinde 'a 1-0 yenilen , yarın lider G.Saray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Lopes'in sakatlığının sürdüğü yeşil-siyahlılarda, kırmızı kart cezalısı Ukraynalı golcü Seleznyov da sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.
    1. 22.9.2018
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