Spor Toto Akhisar Stadı'nda Krasnodar karşısında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un bir şutunun direkten döndüğü ilk yarıda Viktor Claesson'un golüne engel olamadı ve ilk devreyi 1-0 geride tamamladı.

Avdija Vrsajevic'in şutunda meşin yuvarlağın bir kez daha direkten döndüğü ikinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi Krasnodar, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

SEVİLLA GALİP

Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.

Krasnodar karşısında karşılaşmanın ilk sarı kartını gören Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un Avrupa kupalarında ilk sarı kartını gören isim oldu.

Müsabakanın 65. dakikasında bir pozisyonun ardından hakem Ville Nevalainen'in uyarısıyla sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptırıldı.

TEK GOL CLAESSON'DAN

Rus ekibinin golünü atan Viktor Claesson, Krasnodar'la Avrupa Ligi'ndeki 9. maçında 5. golünü kaydederken, organizasyonda 9. golüne ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Yeşil siyahlılarda Süper Lig'de 3 maçtır cezası nedeniyle forma giyemeyen Seleznyov, UEFA Avrupa Ligi'nde Elvis Manu'nun yerine ilk 11'e döndü. Transfer döneminin son gününde Galatasaray'ın almak istediği ortaya çıkan, kendisi de yaptığı açıklamada sarı kırmızılılarda oynamayı çok istediğini belirten Ukraynalı golcü ilk etapta taraftardan küfürlü tepki gördü. Akhisar taraftarları ardından Seleznyov'u tribüne çağırıp alkışladı. Seleznyov da tribünlere giderek taraftarın gönlünü aldı.

Akhisar'da yıllarca yolu gözlendikten sonra geçen sezon hizmete açılan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda ilk Avrupa sınavında tribünde büyük boşluklar gözlendi. Sezon başından bu yana yönetimin uyguladığı bilet fiyatlarını protesto eden taraftarlar, stadı doldurmadı. Rus temsilcisi Krasnodar'ı ise 5 taraftarı destekledi.

Süper Lig'de ilk 5 haftada galibiyetsiz son sırada kalan Akhisarspor'u görevden alınan teknik direktör Safet Susic'in yerine sahaya antrenör Cem Kavçak çıkardı. Kulüpte yıllardır antrenör olarak görev yapan Kavçak, ilk UEFA Avrupa Ligi maçında Akhisarspor tarihine geçti. Henüz teknik direktör belirlemeyen Akigo'yu tribünde birçok teknik adam takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Gazinski'nin pasıyla topla ceza sahasında buluşan Ari'nin kaleci Fatih'in üzerinde aşırdığı top, yandan dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Krasnodar, Claesson ile öne geçti. Kabore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Claesson'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

42. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk devresini Krasnodar 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Josue'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

64. dakikada Krasnodar ceza alanında oluşan karambolün ardından ceza alanı dışında topla buluşan Vrsajevic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Güray'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka konuk ekip Krasnodar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.