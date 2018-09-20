‘Maçtan sonra görüşürüz’ – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Maçtan sonra görüşürüz’

    ‘Maçtan sonra görüşürüz’
    Tarihi maçına hazırlanan Akhisar'da antrenör Cem Kavçak basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Kavçak, "Rakibimizin eksi ve artılarını tarttık. İnşallah taraftarımıza zevkli ve güzel bir maç izletiriz. Kazanacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 20.9.2018
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