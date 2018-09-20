Akhisarspor, ilk Avrupa maçına çıktı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Belçika'dan Standard Liege ve Rus ekibi Krasnodar'la mücadele edecek yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk etti.

Akhisarspor'un ilk Avrupa Kupası maçına çıktığı müsabakaya ev sahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez uluslararası bir maç oynandı.

Yeşil-siyahlı ekipte Güray Vural, Abdoulwahid Sissoko ve Serginho ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

Teknik direktör Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından takımın başında sahaya Cem Kavçak çıktı. Cem Kavçak, ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. O müsabakada ilk 11'de başlayan Dany, Eray Ataseven, Bilal Kısa ve Helder Barbosa'nın yerine Mustafa Yumlu, Serginho, Josue ve Yevgen Seleznov forma giydi.

Krasnodar'da ise Rusya Premier Ligi'nde 4-0 kazanılan Anzhi maçının ilk 11'inden 3 farklı isim yer aldı. Anzhi müsabakasından farklı olarak Sergey Petrov, Jon Flouson ve Ivan Ignatyev'in yerine Uros Spajic, Cristian Ramirez ve Ari ilk 11'de mücadele etti.

Akhisarsporlu taraftarların maraton tribününün büyük çoğunluğunu doldurmasına rağmen diğer tribünlerde boşluklar görüldü. Konuk ekibe ayrılan tribünde de yaklaşık 10 kişi müsabakayı takip etti.