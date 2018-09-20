Geçen sezon kupayı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak. Sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan yeşil-siyahlılar, İspanya'dan Sevilla ve Belçika'dan S.Liege'in bulunduğu zorlu grupta Rusya temsilcisi Krasnodar'ı saat 19.55'te ağırlayacak. Ligde son sırada yer alan ve Ankaragücü yenilgisi sonrasında teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırıp herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşamayan Akigo'nun, maça Boşnak hocanın yerine gelen antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. LIGDE kırmızı kart cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı yıldız golcü Yevhen Seleznyov, şans bulması halinde Akhisar'ın maçtaki en büyük kozu olacak. Seleznyov, yeşil-beyazlıların kadrosunda yer alan Kabore ile daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti. Krasnodar, Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'İ

FATİH

VRSAJEVİC

DANY

MUSTAFA

SERGİNHO

SİSSOKO

CANER

BİLAL

SELEZNYOV

REGATTİN

MANU