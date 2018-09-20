Akhisar'da tarihi gün! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Akhisar'da tarihi gün!

    Akhisar'da tarihi gün!

    ve şampiyonu Akhisarspor, ilk kez Avrupa sahnesine çıkıyor. Rus temsilcisi ’ı 19.55’te evinde ağırlayacak Akigo, tarihi zafer peşinde

    Geçen sezon kupayı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak. Sezon başında da TFF 'ya uzanan yeşil-siyahlılar, 'dan Sevilla ve 'dan S.Liege'in bulunduğu zorlu grupta Rusya temsilcisi 'ı saat 19.55'te ağırlayacak. Ligde son sırada yer alan ve Ankaragücü yenilgisi sonrasında teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırıp herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşamayan Akigo'nun, maça Boşnak hocanın yerine gelen antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. LIGDE kırmızı kart cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı yıldız golcü Yevhen Seleznyov, şans bulması halinde Akhisar'ın maçtaki en büyük kozu olacak. Seleznyov, yeşil-beyazlıların kadrosunda yer alan Kabore ile daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti. Krasnodar, 'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

    AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'İ
    FATİH
    VRSAJEVİC
    DANY
    MUSTAFA
    SERGİNHO
    SİSSOKO
    CANER
    BİLAL
    SELEZNYOV
    REGATTİN
    MANU

    1. 20.9.2018
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