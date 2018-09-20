Akhisar'da tarihi gün!
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor, ilk kez Avrupa sahnesine çıkıyor. Rus temsilcisi Krasnodar’ı 19.55’te evinde ağırlayacak Akigo, tarihi zafer peşinde
Geçen sezon kupayı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak. Sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan yeşil-siyahlılar, İspanya'dan Sevilla ve Belçika'dan S.Liege'in bulunduğu zorlu grupta Rusya temsilcisi Krasnodar'ı saat 19.55'te ağırlayacak. Ligde son sırada yer alan ve Ankaragücü yenilgisi sonrasında teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırıp herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşamayan Akigo'nun, maça Boşnak hocanın yerine gelen antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. LIGDE kırmızı kart cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı yıldız golcü Yevhen Seleznyov, şans bulması halinde Akhisar'ın maçtaki en büyük kozu olacak. Seleznyov, yeşil-beyazlıların kadrosunda yer alan Kabore ile daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti. Krasnodar, Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'İ
FATİH
VRSAJEVİC
DANY
MUSTAFA
SERGİNHO
SİSSOKO
CANER
BİLAL
SELEZNYOV
REGATTİN
MANU
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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