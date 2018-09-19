Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek.
(Safet Susic...)
Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.
Grubun diğer maçında ise TSİ 19.55'te Sevilla ile Belçika'dan Standard Liege, İspanya'da karşı karşıya gelecek.
- 19.9.2018 10:08
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Akhisarspor'un rakibi Krasnodar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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