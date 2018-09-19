Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'un rakibi

    Yeşil-siyahlı ekip J Grubu ilk maçında yarın Rus temsilcisi 'ı konuk edecek

    , UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek.

    Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek.


    (Safet Susic...)

    Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.

    Grubun diğer maçında ise TSİ 19.55'te Sevilla ile 'dan Standard Liege, 'da karşı karşıya gelecek.

    1. 19.9.2018 10:08
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