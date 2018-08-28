Akhisarspor umduğunu bulamadı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    umduğunu bulamadı

    Akhisarspor umduğunu bulamadı

    Spor Toto 'de geçen yıl 'nı, sezon öncesi de 'yı kazanan , ligde ise umduğunu bulamadı.

    Sezon öncesi teknik direktörlük görevine geçen yıl takımı çalıştıran 'un yerine 'i getiren Akhisaspor, ilk 3 haftada yalnız 1 puan toplayabildi. Ligdeki 7'nci yılında en kötü sezon başlangıcını yapan yeşil-siyahlı ekip, 2-1'lik yenilgisi ve iç sahada 1-1 biten randevusunun ardından son maçta da 'e 'da 3-1 mağlup oldu.


    , bu sonuçlarından ardından ilk 3 haftayı 1 puanla sondan üçüncü basamakta geçti. Ege temsilcisi, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 3 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. 'de yer aldığı sezonlar boyunca ilk 3 haftada ilk kez galibiyetle ayrılamayan Akhisarspor, daha önce 2016-17 sezonunda 3 maçta 3 puan toplamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon ise ligin ilk 3 maçını namağlup 7 puanla geçmeyi başardı. Başakşehir maçına da çok kötü başladıklarını belirten Safet Susic, "Sanırım herkes golü yemeyi bekledi. Golden sonra reaksiyon gösterdik ama ikinci golü yedikten sonra puan almak çok zordu" dedi.

    1. 28.8.2018 14:23
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