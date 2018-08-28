Akhisarspor umduğunu bulamadı
Spor Toto Süper Lig'de geçen yıl Türkiye Kupası'nı, sezon öncesi de Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, ligde ise umduğunu bulamadı.
Sezon öncesi teknik direktörlük görevine geçen yıl takımı çalıştıran Okan Buruk'un yerine Safet Susic'i getiren Akhisaspor, ilk 3 haftada yalnız 1 puan toplayabildi. Ligdeki 7'nci yılında en kötü sezon başlangıcını yapan yeşil-siyahlı ekip, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi ve iç sahada 1-1 biten Çaykur Rizespor randevusunun ardından son maçta da Medipol Başakşehir'e İstanbul'da 3-1 mağlup oldu.
Akhisarspor, bu sonuçlarından ardından ilk 3 haftayı 1 puanla sondan üçüncü basamakta geçti. Ege temsilcisi, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 3 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Süper Lig'de yer aldığı sezonlar boyunca ilk 3 haftada ilk kez galibiyetle ayrılamayan Akhisarspor, daha önce 2016-17 sezonunda 3 maçta 3 puan toplamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon ise ligin ilk 3 maçını namağlup 7 puanla geçmeyi başardı. Başakşehir maçına da çok kötü başladıklarını belirten Safet Susic, "Sanırım herkes golü yemeyi bekledi. Golden sonra reaksiyon gösterdik ama ikinci golü yedikten sonra puan almak çok zordu" dedi.
- 28.8.2018 14:23
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Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Toplam 1
Yorum
CasCan Bu transfer acilen yapılmalı.Yoksa daha çok hüsrana uğrayacağız.Oğuzhanla bu iş yürümez.Gol ayağımız ve oyunu sürükleyecek bir santrafor
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
ramiz dayı mesele transfer ise harun mu aziz behic mi kardeş mesele kaliteyi artırmaksa bu futbolcularmı artırır kaliteyi yoksa sisokho mu kardeş off
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
faysal çiftçi helal olsun sana kara kimse türkiyede diyemediği hasan ali sorunu sen söledin valla yeter artık gerçekten kovsunlar onu artık
Akhisarspor umduğunu bulamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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