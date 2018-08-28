Sezon öncesi teknik direktörlük görevine geçen yıl takımı çalıştıran Okan Buruk'un yerine Safet Susic'i getiren Akhisaspor, ilk 3 haftada yalnız 1 puan toplayabildi. Ligdeki 7'nci yılında en kötü sezon başlangıcını yapan yeşil-siyahlı ekip, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi ve iç sahada 1-1 biten Çaykur Rizespor randevusunun ardından son maçta da Medipol Başakşehir'e İstanbul'da 3-1 mağlup oldu.



Akhisarspor, bu sonuçlarından ardından ilk 3 haftayı 1 puanla sondan üçüncü basamakta geçti. Ege temsilcisi, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 3 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Süper Lig'de yer aldığı sezonlar boyunca ilk 3 haftada ilk kez galibiyetle ayrılamayan Akhisarspor, daha önce 2016-17 sezonunda 3 maçta 3 puan toplamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon ise ligin ilk 3 maçını namağlup 7 puanla geçmeyi başardı. Başakşehir maçına da çok kötü başladıklarını belirten Safet Susic, "Sanırım herkes golü yemeyi bekledi. Golden sonra reaksiyon gösterdik ama ikinci golü yedikten sonra puan almak çok zordu" dedi.