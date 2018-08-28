Sezon öncesinde TFF Süper Kupa'yı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı. Teknik direktör Safet Susic idaresinde ilk hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan, ikinci haftada ise Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip dün de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

İlk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege temsilcisi 3 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, 1 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

En kötü başlangıç

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yaptı. Daha önce 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada 3 puan toplayan Akhisarspor'un ilk 3 haftada galip gelemediği başka sezon bulunmuyor. Geçen sezon namağlup geçtiği ilk 3 haftada 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip averajla 3. sırada yer almıştı.

Akhisarspor, 3. haftada yine 7 puan topladığı 2014-2015'te ise averajla liderlik koltuğunda bulunmuştu.

Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de 3. haftalardaki performansı şöyle: