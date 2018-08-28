Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı
Spor Toto Süper Lig'de galip gelemediği ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ligdeki 7. yılında 3. haftalar itibarıyla en başarısız sezonunu geçiriyor.
Sezon öncesinde TFF Süper Kupa'yı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı. Teknik direktör Safet Susic idaresinde ilk hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan, ikinci haftada ise Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip dün de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.
İlk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege temsilcisi 3 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, 1 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.
En kötü başlangıç
Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yaptı. Daha önce 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada 3 puan toplayan Akhisarspor'un ilk 3 haftada galip gelemediği başka sezon bulunmuyor. Geçen sezon namağlup geçtiği ilk 3 haftada 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip averajla 3. sırada yer almıştı.
Akhisarspor, 3. haftada yine 7 puan topladığı 2014-2015'te ise averajla liderlik koltuğunda bulunmuştu.
Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de 3. haftalardaki performansı şöyle:
|Sezon
|Sıra
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2018-2019
|16
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|1
|2017-2018
|3
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|7
|2016-2017
|12
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|2015-2016
|6
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|5
|2014-2015
|1
|3
|2
|1
|0
|6
|4
|7
|2013-2014
|4
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2012-2013
|9
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
- 28.8.2018 11:15
-
Hoşgeldin Ekuban
Toplam 3
Yorum
Mert Burak rodallega antony varken 30 maçta bir golü olan ve bizim lig ten kötü bi ligden gelen adam niye kiralanır.
-
Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 18
Yorum
karakartal ahmet çakar durumdan vazife çıkarıp Şenol hocayı ve Gökhan Gönülü hedef yapıyor amaç takımı dinamitlemek yönetim uyuyor
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Galatasaray'ın B planı Diafra Sakho
Toplam 5
Yorum
10ur Madem daha üst düzey bir forvet alamayacaktık Gomis neden satıldı? Fakir edebiyatı yapacaksanız kulübü Çin'lilere verin. Onlara yasak yok!
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