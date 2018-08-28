Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    en kötü başlangıcını yaptı

    Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı

    Spor Toto 'de galip gelemediği ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen , ligdeki 7. yılında 3. haftalar itibarıyla en başarısız sezonunu geçiriyor.

    Sezon öncesinde TFF 'yı kazanarak önemli bir başarıya imza atan , 'e istediği gibi başlayamadı. Teknik direktör Safet Susic idaresinde ilk hafta 'a 2-1 mağlup olan, ikinci haftada ise 'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip dün de 'e 3-1 mağlup oldu.

    İlk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege temsilcisi 3 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, 1 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

    En kötü başlangıç

    Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yaptı. Daha önce 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada 3 puan toplayan Akhisarspor'un ilk 3 haftada galip gelemediği başka sezon bulunmuyor. Geçen sezon namağlup geçtiği ilk 3 haftada 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip averajla 3. sırada yer almıştı.

    Akhisarspor, 3. haftada yine 7 puan topladığı 2014-2015'te ise averajla liderlik koltuğunda bulunmuştu.

    Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de 3. haftalardaki performansı şöyle:

    Sezon Sıra O G B M A Y P
    2018-2019 16 3 0 1 2 3 6 1
    2017-2018 3 3 2 1 0 5 3 7
    2016-2017 12 3 1 0 2 3 4 3
    2015-2016 6 3 1 2 0 5 3 5
    2014-2015 1 3 2 1 0 6 4 7
    2013-2014 4 3 2 0 1 6 4 6
    2012-2013 9 3 1 2 0 2 1 5
    1. 28.8.2018 11:15
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