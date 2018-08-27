Akhisarspor bağrağı yine Boğaz'da
Galatasaray'ı 5 Ağustos'ta Konya'da oynanan Süper Kupa finalinde seri penaltılar sonucu mağlup ederek tarihi bir başarı daha elde eden Akhisarspor'un bayrağı bir kez daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Geçen sezon 10 Mayıs'ta Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren ve yine bayrağı boğazda dalgalanan yeşil-siyahlılar, aynı gururu bir kez daha yaşadı. Dev Akhisarspor bayrağının 1 hafta boyunca köprüde dalgalanacağı açıklandı.
- 27.8.2018 12:55
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Hoşgeldin Fabian!
Toplam 15
Yorum
demedi demeyin ihtiyaç duyulan kulübeye pahalı bir transfer daha gerçekleştirdik.
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Ünal Karaman'ın aklı savunmada
Toplam 1
Yorum
Nurettin Tak Hiç bahane aramayın skoru koruyamıyorsunuz.
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Marco Fabian Fenerbahçe için geldi!
Toplam 13
Yorum
karado ne 10 numarası moral geceleri düzenlesin diye alındı.gençlere sahip çıkqcak
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