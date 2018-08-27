Geçen sezon 10 Mayıs'ta Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren ve yine bayrağı boğazda dalgalanan yeşil-siyahlılar, aynı gururu bir kez daha yaşadı. Dev Akhisarspor bayrağının 1 hafta boyunca köprüde dalgalanacağı açıklandı.