Akhisar ağır yaralı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ağır yaralı

    Akhisar ağır yaralı
    deplasmanında ter dökecek , cezalı ve sakat futbolcularının şokunu yaşıyor. maçında kırmızı gören golcü , 4 maç ceza aldı. Aynı maçta sakatlanıp oyundan çıkan sağ bek Lopes de 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
    1. 25.8.2018
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