Başakşehir kabusu – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    kabusu

    Başakşehir kabusu
    LİGDE ilk 2 haftada sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, pazartesi günü konuk olacağı M. karşısında deplasmanda son yıllarda kabus yaşadı. Ege ekibi 'da rakibiyle oynadığı son 4 maçı kaybetti. Akigo, en son 2012-13'te rakibini 2-0 mağlup etti.
    1. 23.8.2018
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