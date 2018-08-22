Seleznyov ve Sackey’e sevk – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ve ’e sevk

    Seleznyov ve Sackey’e sevk
    Hukuk Müşavirliği, kulüpleri 'ye sevk etti. Akhisarspor, Ankaragücü ve Erzurumspor'un çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Ayrıca kırmızı kart gören Akhisar'dan , Alanya'dan 'in 'na sevk edildiği kaydedildi.
    1. 22.8.2018
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