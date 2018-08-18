Mali’nin yıldızı Akigo’ya – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Mali’nin yıldızı Akigo’ya

    Mali’nin yıldızı Akigo’ya

    TFF şampiyonu Akhisarspor, BAE’de Ajman’dan ayrılan tecrübeli ’yla el sıkıştı.

    'de yarın evinde 'la karşı karşıya gelecek olan ve TFF şampiyonu Akhisarspor, golcü transferinde harekete geçti. Ege ekibi, geçen sezon 'da oynayan Brezilyalı golcü Wanderson'u renklerine bağlayamazken gözünü 'ya çevirdi. Yeşil-siyahlıların Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman'dan ayrılan Mali 'nın yıldızı olan 30 yaşındaki futbolcuya teklif götürdüğü öğrenildi. 'da Le Mans, Sochaux ve Metz, İngiltere'de ve , 'da da Al Nassr ekiplerinde de oynayan Maiga'nın Akigo'nun teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki birkaç gün içinde somut adımlarını atılacağı bildirildi. Geçen sezon BAE'de 22 maçta 10 gol atan tecrübeli santrfor, 59 defa boy gösterdiği Milli Takım'da da 13 kez ağları sarstı.
    1. 18.8.2018
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