Akhisar'da Maiga gündemde – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Akhisar'da Maiga gündemde

    Akhisar'da Maiga gündemde

    'de pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor, Brezilyalı golcü Wanderson'u renklerine bağlayamazken gözünü 'ya çevirdi.

    Yeşil-siyahlıların Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Ajman'da oynayan Malili futbolcuya teklif götürdüğü iddia edildi. 'da Le Mans, Sochoux ve Metz, 'de ve , 'da da Al Nassr ekiplerinde de oynayan Maiga 21 kez Mali forması giydi.

    1. 17.8.2018 14:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da Maiga gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN