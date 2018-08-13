Safet Susic: "Beşiktaş galibiyeti hak etti" – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Safet Susic: " galibiyeti hak etti"

    Safet Susic: "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

    Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, 2-1 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Galibiyeti hak eden 'tı. İlk yarıda bütün topları kaybettik. Beşiktaş gibi bir takım 2-0'lık skoru bulduktan sonra herkes farklı galibiyet bekliyordu. İkinci yarıdaki iyi oyunumuzla buna izin vermedik. Ancak Beşiktaş'a karşı sadece 45 dakika iyi oynamamalısınız" dedi. VAR sistemiyle ilgili de konuşan Susic, "Sistem çok yeni. 'na baktığımızda olması gereken sistem. Dünya Kupası'nda goller, penaltılar ve iptal edilen pozisyonlar oldu" dedi.
    1. 13.8.2018 02:17
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